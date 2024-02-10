شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر محافظين على الصلاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد حرص الفنانين محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر على الصلاة في وقتها.

وقال سموه :”أشهد الله أنهم كانوا محافظين على الصلاة في وقتها عندما كانوا في الاستديو.. وفيهم قرب من الله” وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “احكي مالك”.

ولفت إلى أن هناك انطباع للوسط الفني بكواليسه مرتبط بسلوكيات بعيدة عن الدين في بعض الأحيان، مؤكدا أن الفنانين الثلاثة كانوا محافظين على شعائرهم.

وأكد أن الفنان عبدالمجيد عبدالله من أعظم الأصوات اللي غنت في شبه الجزيرة العربية في الـ 100 سنة الماضية.