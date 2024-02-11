اخبار السعوديه

زراعة أكثر مليون شجرة بمحميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد الملكيتين

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أكثر مليون شجرة بمحميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد الملكيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من مليون شجرة وشجيرة، وذلك ضمن مشاريعها الرامية لتنمية الغطاء النباتي في المحمية ومحمية الملك خالد الملكية.
وأوضحت الهيئة أنها أكملت زراعة أكثر من مليون شجرة وشجيرة في المحميتين، تشمل أنواعًا متعددة من أشجار السدر والطلح والعرفج والارطى، والعديد من الأنواع الأخرى التي تتناسب مع تضاريس وطبيعة المحميتين، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وإسهامًا في مبادرة الخضراء.

زيادة الرقعة الخضراء

واكدت أن الأشجار التي زُرعت هي أشجار برية جرى اختيارها بعناية؛ لتكون ذات تأثير ايجابي في المحميتين على المدى القريب والبعيد.
وبيّنت الهيئة أنها مستمرة في زراعة الأشجار والشجيرات لما لها من دور كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل حدة العواصف الرملية، إلى جانب تأثيرها على النظم البيئية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
يذكر أن الهيئة بدأت في مشاريع تنمية وتعزيز الغطاء النباتي منذ عام 2021 وسوف تنعكس هذه المشاريع على زيادة الرقعة الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا