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شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أكثر مليون شجرة بمحميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد الملكيتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زرعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من مليون شجرة وشجيرة، وذلك ضمن مشاريعها الرامية لتنمية الغطاء النباتي في المحمية ومحمية الملك خالد الملكية.
وأوضحت الهيئة أنها أكملت زراعة أكثر من مليون شجرة وشجيرة في المحميتين، تشمل أنواعًا متعددة من أشجار السدر والطلح والعرفج والارطى، والعديد من الأنواع الأخرى التي تتناسب مع تضاريس وطبيعة المحميتين، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وإسهامًا في مبادرة السعودية الخضراء.
وبيّنت الهيئة أنها مستمرة في زراعة الأشجار والشجيرات لما لها من دور كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل حدة العواصف الرملية، إلى جانب تأثيرها على النظم البيئية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
يذكر أن الهيئة بدأت في مشاريع تنمية وتعزيز الغطاء النباتي منذ عام 2021 وسوف تنعكس هذه المشاريع على زيادة الرقعة الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الهيئة أنها أكملت زراعة أكثر من مليون شجرة وشجيرة في المحميتين، تشمل أنواعًا متعددة من أشجار السدر والطلح والعرفج والارطى، والعديد من الأنواع الأخرى التي تتناسب مع تضاريس وطبيعة المحميتين، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وإسهامًا في مبادرة السعودية الخضراء.
زيادة الرقعة الخضراءواكدت أن الأشجار التي زُرعت هي أشجار برية جرى اختيارها بعناية؛ لتكون ذات تأثير ايجابي في المحميتين على المدى القريب والبعيد.
وبيّنت الهيئة أنها مستمرة في زراعة الأشجار والشجيرات لما لها من دور كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل حدة العواصف الرملية، إلى جانب تأثيرها على النظم البيئية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
يذكر أن الهيئة بدأت في مشاريع تنمية وتعزيز الغطاء النباتي منذ عام 2021 وسوف تنعكس هذه المشاريع على زيادة الرقعة الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.