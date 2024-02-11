السعودية | الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود يدشن معرض بيوتي وورلد السعودية 2024

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود يدشن معرض بيوتي وورلد السعودية 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

افتتح صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود اليوم معرض بيوتي وورلد السعودية، وهو أكبر معرض تجاري بمنطقة الشرق الأوسط يهتم في المقام الأول بالصحة والجمال، وذلك في مركز الرياض الدولي. ويقام المعرض وهو الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة برعاية استراتيجية من غرفة الرياض، ورعاية أكاديمية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحضر افتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة وأعضاء الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات ورئيسة لحنة مراكز التزيين ونائبة رئيسة لحنة سيدات الاعمال بغرفة الرياض ، وإدارة ميسي فرانكفورت وشركاء التسويق الدوليين.

وعقب افتتاح المعرض رسميًا، زار صاحب السمو الملكي عددًا من أجنحة الدول بالمعرض، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية المشاركة في المعرض.

وتستمر أعمال معرض بيوتي وورلد السعودية حتى 13 فبراير، ويفتح الباب أمام الزوار لاستكشاف أسرار خمسة من أسرع القطاعات نموًا في المجال الصناعي، وهي: العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر والأظافر ومستلزمات صالونات التجميل، والعناية الشخصية والنظافة، وسلسلة التوريد والخدمات.

يحتل معرض بيوتي وورلد السعودية 4 قاعات بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تضاعف حجمه 4 مرات عن العام المنصرم، ويشارك في المعرض أكثر من 340 عارضًا من حوالي 36 دولة حول العالم. وستلبي الدورة الجديدة من المعرض جميع المتطلبات المُستقبلة خلال معرض بيوتي وورلد السعودية لعام 2024، والذي أبهر الجميع بتحقيقه أكبر نجاحٍ وحضورٍ على مدى تاريخ تلك الفعاليات.

وأوضح السيد/ بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض بقوله “ونحن نفتتح الدورة الرابعة من بيوتي وورلد السعودية، فإننا على يقين بأن تلك الفعالية ستكون الأكبر والأكثر جرأة خلال هذا العام. وبفضل ارتفاع حجم المشاركات من حيث الأجنحة والعارضين الدوليين، بالإضافة إلى مجموعة ملهمة من الميزات الجديدة التي سيستمتع بها زائرونا الذين سيفوق عددهم 10,000 زائر؛ يشهد نمو العروض وتنوعها في جميع القطاعات على حجم الفرصة المتاحة لهذا المجال في المنطقة في الوقت الراهن ومستقبلًا”.

يقدم معرض بيوتي وورلد السعودية لأول مرةٍ خلال هذا العام ميزتين جديدتين للعرض، مصممتين للارتقاء بتجربة الزائر ومنحه نظرة ثاقبة حول أحدث التطورات والخبرات العالمية. ويقدم مؤتمر نكست إن بيوتي بدوره رؤى جديدة واستراتيجيات عمل متقدمة. تستمر أعمال المعرض على مدار أيام العرض الثلاثة، وأثناء عرض بيوتي لايف! سنشهد ثلاثة أيام من العروض التوضيحية والتدريب والفن والعرض الإبداعي لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه صرح سيد علي أكبر، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست بأنه “سيعزز معرض بيوتي وورلد السعودية مكانته كأحد أهم المعارض التجارية في هذا القطاع على مستوى العالم في دورته الحالية، وذلك من خلال العروض التوضيحية ورؤى المؤتمر وتوافر أفضل الفرص للموردين والعلامات التجارية والشركات ومحترفي قطاع التجميل من مختلف أرجاء العالم للتواصل والاستكشاف”.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الخامسة التي يقام على أراضيها معرض بيوتي وورلد، عقب المعارض السنوية التي أقيمت في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان وبيوتي وورلد غرب اليابان وبيوتي وورلد فوكوكا اليابان). وتنظم بيوتي وورلد السعودية شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية في المملكة العربية السعودية بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت اكزبيشن جي ام بي اتش .

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل كزائر في معرض بيوتي وورلد السعودية 2024، يرجى زيارة الموقع: www.beautyworldksa.com