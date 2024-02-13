شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية المالي: المسابقة الوطنية للقرآن الكريم تؤكد اهتمام المملكة بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي محمد عمر كوني، أن إقامة مسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، تعد دليل واضح على اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بجمهورية مالي وشعبها، وهي غنية عن التعريف بالقيام بمثل هذه الأعمال والبرامج الدينية بمختلف دول العالم.
وقال الوزير محمد كوني: "أنا فعلا فخور بهذا الحفل المبارك لهذه المسابقة التي أقيمت بدعم ورعاية المملكة العربية السعودية عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذا يمثل التعاون والاحترام المتبادل الذي يوجد بين البلدين، والتعاون الديني بلا شك هو أفضل تعاون يمر بالقنوات الدبلوماسية بين البلدين، وقد حقق نجاح باهر أمام الملأ".
وبين "كوني" أن هذا العمل المبارك يشجع حفظة كتاب الله الكريم ويدعم الناشئة للحاق بركب حفظة كتاب الله الكريم حتى يكونوا مثل من سبقهم، موضحاً أن الحكومة المالية تدعم مثل هذه النشاطات الدينية وتحتفي بها وتقدم لها اهتمام بالغ
مسابقة حفظ القرآن الكريمجاء ذلك في تصريح صحفي له خلال الحفل الختامي لمسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع إتحاد مراكز حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جمهورية مالي، خلال الفترة من 7 ـ 11 رجب لعام 1445هـ الموافق 19ـ 23 يناير 2024م، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة مثلوا جميع أقاليم جمهورية مالي.
وقال الوزير محمد كوني: "أنا فعلا فخور بهذا الحفل المبارك لهذه المسابقة التي أقيمت بدعم ورعاية المملكة العربية السعودية عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذا يمثل التعاون والاحترام المتبادل الذي يوجد بين البلدين، والتعاون الديني بلا شك هو أفضل تعاون يمر بالقنوات الدبلوماسية بين البلدين، وقد حقق نجاح باهر أمام الملأ".
وبين "كوني" أن هذا العمل المبارك يشجع حفظة كتاب الله الكريم ويدعم الناشئة للحاق بركب حفظة كتاب الله الكريم حتى يكونوا مثل من سبقهم، موضحاً أن الحكومة المالية تدعم مثل هذه النشاطات الدينية وتحتفي بها وتقدم لها اهتمام بالغ