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رئيس ديوان المحاسبة أمام قمة الحكومات: أجهزة الرقابة تحفظ المال العام

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واس - دبي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، اليوم، في جلسة حوارية حول "المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة" بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عددٍ من الدول، وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في مدينة دبي خلال الفترة 12-14 فبراير 2024.
وتطرّق الدكتور العنقري إلى دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الحفاظ على المال العام وحماية الموارد العامة، وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تقوم بها تلك الأجهزة لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حفظ المال العام

أشار خلال مشاركته بالجلسة إلى مسيرة الـ 100 عام للديوان العام للمحاسبة؛ التي أسهم من خلالها في حفظ المال العام منذ نشأته إلى أن وصل إلى المرحلة الحالية التي تتسم "بالتمكين" والدعم غير المحدود من القيادة الكريمة -أيدها الله-، مؤكداً العزم على استمرار المسيرة للوصول إلى آفاق أكثر رحابة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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