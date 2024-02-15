شهر رمضان 2024: توقعات فلكية لموعد أول يوم والأيام الأقصر والأطول بساعات الصيام

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 هـ يوم الاثنين 11 مارس 2024، وينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ليبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وتشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام ستتراوح بين 13 و 14 ساعة في بداية رمضان، مع ازديادها تدريجيًا خلال الشهر.

وتُعدّ موروني في جزر القمر صاحبة أقصر ساعات الصيام (13 ساعة و 4 دقائق)، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار (14 ساعة و 23 دقيقة).

وبشكل عام، يُتوقع أن يكون شهر رمضان 2024 الأقصر منذ سنوات، حيث سيتقلص طول النهار خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى انخفاض فترة الصيام.