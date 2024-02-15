من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 هـ يوم الاثنين 11 مارس 2024، وينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ليبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.
وتشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام ستتراوح بين 13 و 14 ساعة في بداية رمضان، مع ازديادها تدريجيًا خلال الشهر.
وتُعدّ موروني في جزر القمر صاحبة أقصر ساعات الصيام (13 ساعة و 4 دقائق)، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار (14 ساعة و 23 دقيقة).
وبشكل عام، يُتوقع أن يكون شهر رمضان 2024 الأقصر منذ سنوات، حيث سيتقلص طول النهار خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى انخفاض فترة الصيام.
كانت هذه تفاصيل خبر شهر رمضان 2024: توقعات فلكية لموعد أول يوم والأيام الأقصر والأطول بساعات الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.