السعودية | “التدريب التقني” توفر أكثر من 21 ألف فرصة وظيفية للخريجين في يناير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تمّ توفيرها بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل بلغت (21.245) فرصة وظيفية خلال شهر يناير من هذا العام.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

وأضاف العتيبي أنه تمّ إبرام (24) مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، كما عملت المؤسسة على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها ( 104) برامج بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.

وفي إطار جهودها في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته (65) ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف الخليج 365.