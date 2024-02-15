اخبار السعوديه

"الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على أجزاء من الرياض

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من اليوم من الساعة 6 مساءً حتى يوم غد الساعة 8 صباحاً.
وبيّن أن الحالة تشمل محافظات ثادق، حريملاء، رماح، مرات.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status رعدية ونشاط في الرياح السطحية بمنطقة This is a Twitter Status تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر حتى الساعة 11 مساءًThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس على مناطق المملكة اليوم الخميس.
وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا