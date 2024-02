شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من اليوم من الساعة 6 مساءً حتى يوم غد الساعة 8 صباحاً.وبيّن أن الحالة تشمل محافظات ثادق، حريملاء، رماح، مرات.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس على مناطق المملكة اليوم الخميس.وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.