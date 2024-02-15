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طقس السعودية.. أمطار وبرد على محافظة حقل وضواحيها

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واس - حقل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار وبرد على محافظة حقل وضواحيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل، شملت وادي مبرك، والحميضة، والدرة، والوصل.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت هضيب البيض والصدارة والبيانة وثرف، سالت على أثرها بعض الأودية الصغيرة منها وادي البيانة والمنيسفة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على حقل

على مركز الوادي الجديد، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المركز وضواحيه، شملت هجرة المركز، والمجيفل، ومخطط جلة، وجبال الظريف، وأم جرفين.
وعلى مركز أبو الحنشان، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد، شملت تنينير، وردة رشيد، والوادي الأسمر.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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