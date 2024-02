شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وبرد على محافظة حقل وضواحيها والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم الخميس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة #تبوك شملت، مراكز حالة عمار، وبئر بن هرماس، والسرو، وشقري، وبجده، وعلى مركز اللوز وضواحيه.#اليوم @NCMKSA

للتفاصيل..https://t.co/fldoUlv3JM pic.twitter.com/xB3xRerpxb — صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024

أمطار على حقل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل، شملت وادي مبرك، والحميضة، والدرة، والوصل.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت هضيب البيض والصدارة والبيانة وثرف، سالت على أثرها بعض الأودية الصغيرة منها وادي البيانة والمنيسفة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)على مركز الوادي الجديد، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المركز وضواحيه، شملت هجرة المركز، والمجيفل، ومخطط جلة، وجبال الظريف، وأم جرفين.وعلى مركز أبو الحنشان، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد، شملت تنينير، وردة رشيد، والوادي الأسمر.