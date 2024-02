شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ للأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى. كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مسجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.