شكرا لقرائتكم خبر عن عبر نظام نور.. الأربعاء القادم إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة التعليم، الأربعاء القادم موعدًا لإعلان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الجاري في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وشددت الوزارة على المدارس، أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الاربعاء القادم.

ويواصل طلاب التعليم العام في جميع المراحل الدراسية اختباراتهم التحريرية للفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء.

يُذكر أن الوزن النسبي للمرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني قد ارتفع وفقًا للائحة الجديدة إلى 35% من الوزن النسبي بين الفصول الدراسية الثلاثة، بينما تم تخصيص 40% للفصل الدراسي الثالث، و25% للفصل الدراسي الأول.

أما في المرحلة الثانوية، فقد تم تخصيص 60% كدرجة لأعمال السنة من الوزن النسبي، و40% للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي.

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه التعديلات على تقييم الطلاب بشكل أكثر دقة وشمولية، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال العام الدراسي.