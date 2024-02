شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دقيقة.. طريق جدة مكة المباشر يحقق الراحة ويختصر زمن الرحلة والان نبدء بالتفاصيل

4 مسارات

#فيديو | طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة ويسهم في تحقيق مستهدفات خدمة ضيوف الرحمن.https://t.co/S52hLbqc8e#واس_عام pic.twitter.com/ZbKSYKlEHj — واس العام (@SPAregions) February 19, 2024



استيعاب الزيادة

الدمام - شريف احمد - يُعد طريق مكة جدة المباشر من أهم الطرق الحيوية التي تخدم ضيوف الرحمن، التي تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.كما يُعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية لخدمة المعتمرين والحجاج، ويحقق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويختصر وقت الوصول إلى 35 دقيقة.ويخفف الطريق من الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة، ويحسن الحركة داخل جدة.ويبلغ طول الطريق 62 كيلومترًا، يبدأ من تقاطع حي النزهة بمحافظة جدة (المطار) حتى الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.ويجري تنفيذ الطريق بـ4 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترًا، وينقسم تنفيذ الطريق إلى 4 مراحل، افتتحت 3 مراحل من الطريق للحركة المرورية بطول 51 كيلومترًا، من بداية الطريق حتى تقاطعه من طريق حدا الجموم. This is a Twitter Status | طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة ويسهم في تحقيق مستهدفات خدمة ضيوف الرحمن.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العام (@SPAregions)ويسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة.إضافة إلى ربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة، وهو ما يؤكّد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.