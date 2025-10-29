إنريكي إغلسياس يعود للجمهور الهندي لأول مرة منذ 13 عاماً.. ما علاقة شاروخان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:11 صباحاً - بحماسٍ كبير وترحيبٍ واسع، لاقى المغني وكاتب الأغاني الإسباني إنريكي إغليسياس Enrique Iglesias استقبالاً حافلاً من الجمهور الهندي الذي لطالما انتظر لقاءه بعد غياب عن إقامة الحفلات دام 13 عامًا. والتقطت صور للنجم العالمي لدى وصوله إلى مومباي يوم أمس الثلاثاء 28 أكتوبر، قبل حفلتيه الموسيقيتين اليوم وغداً 29 و30 أكتوبر.

إنريكي إغليسياس في حفل موسيقي بمومباي

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

عشاق الموسيقى اللاتينية على موعدٍ مع النجم إنريكي إغليسياس ليُمتعهم بأغانيه اللاتينية يومي 29 و30 أكتوبر في ساحة MMRDA في مجمع باندرا كورلا في مومباي، في حفلٍ تم التنظيم والترويج له من قبل شركة EVA Live بالشراكة مع BEW Live.

ومن المقرر أن يقدم إغليسياس مجموعة من الأغاني التي تغطي مسيرته الفنية الحافلة، بما في ذلك أغانيه الكلاسيكية الشهيرة وأحدث أغانيه التي تصدرت قوائم الأغاني خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

آخر حفلة لإنريكي إغليسياس في الهند

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

تأتي حفلة إنريكي إغليسياس في مومباي، الهند، بعد انقطاع دام 13 عاماً، حيث كانت آخر جولة له في البلاد عام 2012 ضمن جولته العالمية "يوفوريا"، حيث قدم عروضًا في بوني وغوروغرام وبنغالورو.

ومن ناحيةٍ أخرى، قام النجم الإسباني بزيارة للهند عام 2019، وحينها شارك إنريكي مقطع فيديو على إنستغرام من رحلته إلى الهند.

هل سيجتمع إنريكي إغليسياس مع شاروخان في عمل فني؟

https://www.instagram.com/p/DQWWjvxDaon/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQWWjvxDaon/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQWWjvxDaon/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفقاً لموقع India Today، سُئل إنريكي إغليسياس عما إذا كان من المتوقع التعاون مع فنانين هنود، فكانت إجابته غامضة وغير واضحة، حيث تنتشر الكثير من الأقاويل وسط ضجة مستمرة حول تعاون محتمل مع شاروخان في فيلم "King". ورغم عدم تأكيده للأمر، إلا أنه أثار فضول معجبيه، وصرح قائلاً: "أنا منفتح دائمًا على الأفكار الجديدة، ومن يدري، ربما يكون هناك شيء قيد الإعداد بالفعل".

ويأتي ذلك بعد أن سبق لـ إغليسياس التعاون مع سونيدهي تشوهان في أغنية "Heartbeat (India Mix)" خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي أغنية أصبحت من الأغاني الأساسية على القنوات الموسيقية ومحطات الراديو الهندية.

قد ترغبين في معرفة شاروخان يتحدث لجمهوره الإماراتي عن مشروعه السينمائي الجديد King

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»