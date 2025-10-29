مخدرات ولاية البحر الأحمر تدك معاقل مهربي وتجار المخدرات وتوقف متهمين

في إطار جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء علي المخدرات والسموم وتضيق الخناق علي الشبكات الإجرامية التي تنشط في عمليات التهريب والإتجار وتحجيم أنشطتها الإجرامية الهدامة عبر محوري خفض الطلب وخفض العرض في هذا السياق شنت إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر حملات أمنية نوعية إستهدفت بها مهربي وتجار المخدرات في مناطق مختلفة من محليات الولاية بناءا علي توفر معلومات من الفرق الميدانية وفرعيات المحليات عن نشاط لتجار ومهربي المخدرات ، والسموم والحبوب المخدرة بكافة أنواعها بتلك المناطق علي ضوء ذلك تم تكوين فرق ميدانية متخصصة من إدارة مكافحة المخدرات بالولاية تحت اشراف مدير دائرة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإشراف ميداني لمدير إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر لوضع حدا لانشطة هذه الشبكات الاجرامية التي تستهدف فئة الشباب وشريحة الطلاب ومن خلال جهود البحث والتقصي الميداني الدقيق والمتابعة المعلوماتية اللصيقة ومراقبة المواقع المشبوهة التي يتردد عليها المهربين لممارسة انشطتهم الإجرامية تم تنفيذ عمليات مداهمات نوعية لتلك المناطق تم تنفيذها بمهنية وإحترافية عالية أسفرت عن ضبط (8 ) متهمين وبحوزتهم كميات من الحشيش والحبوب المخدرة وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تحت المادة (20/أ) باقسام الشرطة بدوائر الإختصاص وتحريز المعروضات توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

المكتب الصحفي للشرطة