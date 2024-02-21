أمير الرياض يستقبل "البسامي" ويطلع على توظيف التقنية في مفهوم المدن الذكية الآمنة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

واطلع أمير الرياض على جهود الأمن العام في توظيف التقنية؛ لتطبيق مفهوم المدن الذكية الآمنة، وتحسين زمن الاستجابة والكفاءة التشغيلية، وتحقيق التوافق والتكامل بين الأنظمة الأمنية، والتشارك المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع وأفراد الأمن.

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