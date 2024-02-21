شكرا لقرائتكم نيوم تطلق “الأنان”.. المنتجع السياحي الفريد بين الجبال والينابيع والبحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق منتجع “الأنان”، وهو أحد أحدث المشاريع السياحية على ساحل خليج العقبة، ويمثل نموذجاً فريداً للسياحة المستدامة لما يقدمه من تجارب غير مسبوقة للاستجمام وسط الطبيعة الهادئة والخلابة للمنطقة.

منتجع أنان السياحي

ويقع “الأنان” في منطقة تلتقي فيها الجبال البحر، ويطل في الوقت ذاته على أحضان واحةٍ خضراء تغذيها الينابيع الطبيعية القديمة في المنطقة. ويضم المنتجع 80 غرفة وجناحاً خاصاً، تركز على تعزيز أسلوب الرفاهية وتقديم الخدمات بأرقى المعايير والمفاهيم العصرية.

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ومن خلال نهجها المبتكر لتعزيز الصحة والاستشفاء، تقدم مرافق “الأنان” المدعومة بأحدث التقنيات العديد من الخيارات للضيوف للاستمتاع بتجارب الاستجمام وتجديد النشاط في بيئة مثالية توفر أقصى درجات الهدوء والراحة.

ابتكارات متناغمة مع الطبيعة

ومع رؤيته المعمارية القائمة على الابتكارات المتناغمة مع الطبيعة، سيوظف منتجع “الأنان” أحدث تقنيات التصميم الحديثة ليحقق أقصى راحة ممكنة لضيوفه، حيث يتميز المنتجع بتصاميم عصرية فريدة تندمج مع البيئة المحيطة مشكلة لوحة بصرية مدهشة للزوار والضيوف، كما سيضم المنتجع مجسمات منحوتة بدقةٍ عالية تحاكي المناظر الطبيعية المحيطة، وتعكس مهارات إبداعية فنّية راقية.

ومنذ لحظة وصولهم سينعم الزوّار بتجربةٍ استثنائية، حيث تبدأ رحلة التجديد والتعافي بين أحضان الطبيعة الهادئة. وخلال فترة وجودهم في المنتجع يمكن للضيوف استكشاف الساحات الكبيرة والاستمتاع بخيارات الطعام المميزة، والاسترخاء في الحديقة المشمسة ومشاهدة المناظر الخلابة من أعلى برج الاستكشاف.

ويأتي الإعلان عن منتجع “الأنان” في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو” و”نورلانا” و”أكويلم” و”زاردون” و”زينور”، وهي وجهات سياحية مستدامة تقع على ساحل خليج العقبة وتجسد التزام نيوم بالتنمية المستدامة.