شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقّد استعدادات "قرية التأسيس" لاحتفالات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



أيضًا بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية؛ للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة. واطّلع سموه خلال الجولة على ماتم إنجازه من الاستعدادات والتجهيزات المتخذة لأعمال اللجان الفنية والتنظيمية والإعلامية ولجان التجهيز، مستمعاً إلى شرح عن الأعمال المتخذة في الجوانب الفنية والتنظيمية ذات العلاقة.

وأكد سموه أن مناسبة يوم التأسيس غالية على الجميع وجسدت ما تتميز به قيادة هذه البلاد وأبنائها من قوة للتلاحم ووحدة الصف، ومناسبة للاحتفاء بذكرى ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة الدمام - شريف احمد - تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، المقر المخصص لاحتفالات يوم التأسيس "قرية التأسيس"، التي تحتضن عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس.أيضًا بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية؛ للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة. واطّلع سموه خلال الجولة على ماتم إنجازه من الاستعدادات والتجهيزات المتخذة لأعمال اللجان الفنية والتنظيمية والإعلامية ولجان التجهيز، مستمعاً إلى شرح عن الأعمال المتخذة في الجوانب الفنية والتنظيمية ذات العلاقة.وأكد سموه أن مناسبة يوم التأسيس غالية على الجميع وجسدت ما تتميز به قيادة هذه البلاد وأبنائها من قوة للتلاحم ووحدة الصف، ومناسبة للاحتفاء بذكرى ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.