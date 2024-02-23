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القصيم.. كبار السن يعيشون أجواء البهجة والفرح بيوم التأسيس

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك كبار السن في الاحتفاء بيوم التأسيس بمنطقة القصيم، ومشاعر الفخر والاعتزاز التي ظهرت على وجوههم وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم.
ويتذكر المواطنون خلال اليوم البطولات والفصول والملاحم التاريخية، احتفاء بـ"يوم التأسيس"، وإظهار الولاء والاعتزاز بهذا الوطن.

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فعاليات وعروض ترفيهية شهدناها معكم في اليوم الأول من فعاليات This is a Twitter Status في منتزه السحقان البري.
مستعدين لليوم الثاني !؟ This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— بلدية الرس (@Mun_Alrass)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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