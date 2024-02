شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. كبار السن يعيشون أجواء البهجة والفرح بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك كبار السن في الاحتفاء بيوم التأسيس بمنطقة القصيم، ومشاعر الفخر والاعتزاز التي ظهرت على وجوههم وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم.

ويتذكر المواطنون خلال اليوم البطولات والفصول والملاحم التاريخية، احتفاء بـ"يوم التأسيس"، وإظهار الولاء والاعتزاز بهذا الوطن.



#يوم_بدينا



فعاليات وعروض ترفيهية شهدناها معكم في اليوم الأول من فعاليات #يوم_التأسيس في منتزه السحقان البري.



مستعدين لليوم الثاني !؟ 🇸🇦#أمانة_منطقة_القصيم #الرس pic.twitter.com/06BjVNA4Wy — بلدية الرس (@Mun_Alrass) February 23, 2024

This is a Twitter Statusفعاليات وعروض ترفيهية شهدناها معكم في اليوم الأول من فعاليات This is a Twitter Status في منتزه السحقان البري.مستعدين لليوم الثاني !؟ This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— بلدية الرس (@Mun_Alrass)