شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. كبار السن يعيشون أجواء البهجة والفرح بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك كبار السن في الاحتفاء بيوم التأسيس بمنطقة القصيم، ومشاعر الفخر والاعتزاز التي ظهرت على وجوههم وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم.
ويتذكر المواطنون خلال اليوم البطولات والفصول والملاحم التاريخية، احتفاء بـ"يوم التأسيس"، وإظهار الولاء والاعتزاز بهذا الوطن.
فعاليات وعروض ترفيهية شهدناها معكم في اليوم الأول من فعاليات This is a Twitter Status في منتزه السحقان البري.
مستعدين لليوم الثاني !؟ This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— بلدية الرس (@Mun_Alrass)
#يوم_بدينا— بلدية الرس (@Mun_Alrass) February 23, 2024
فعاليات وعروض ترفيهية شهدناها معكم في اليوم الأول من فعاليات #يوم_التأسيس في منتزه السحقان البري.
مستعدين لليوم الثاني !؟ 🇸🇦#أمانة_منطقة_القصيم #الرس pic.twitter.com/06BjVNA4Wy