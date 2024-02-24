تراند اليوم : بالفيديو.. عمرو أديب: ميسي طلب يتصور معايا !

صحيفة الخليج 365: زعم الإعلامي المصري " عمرو أديب " خلال إحدى حلقات برنامجه " الحكاية" ، أن اللاعب الأرجنتيني " ميسي" ، طلب التقاط صورة معه عقب إجراء مقابلة مع بحلقات " بودكاست" في المملكة .

وقال أديب : خلال اللقاء مع ميسي ، كان له وقت محدد " 25 دقيقة" ، وكان يتم طرح الأسئلة فقط ممنوع الخروج عنها أو إلقاء دعابات .

وتابع: كان حمل بالنسبة لي أن هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ أعطوني هذه الفرصة ، وكنت أقول ياجماعة ليس المهم حضور الشخصية المهمة المهم أن نعمل حاجة باللقاء .

وواصل: عندما انتهى اللقاء وخرج ميسي ، حضر لي أحد الأشخاص الذي يعمل مع مدير أعماله ، وأخبرني أن ميسي يطلب منه أن يأتي ويتصور معه ، حيث أن جميع العاملين خرجوا للتصوير مع ميسي وهو لم يأتي معهم .

واستطرد: من أيام البودكاست والتي كانت عظيمة ولا أنساها ، وصول الفنان " محمد عبده" إلى الاستديو ، فهنا نتكلم على 60 سنه من الغناء ومكتبة وعبقرية .