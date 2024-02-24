شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

ضبط المخالفين

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - تستمر الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة.وفي الفترة من 15 وحتى 21 فبراير الجاري ضبطت الحملات مخالفين في مناطق المملكة كافة، وبلغ عدهم 19431 مخالفًا، منهم 11897 مخالفًا لنظام الإقامة، و4254 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3280 مخالفًا لنظام العمل.بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 971 شخصًا، 39% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى.كما تم ضبط 36 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 58365 وافداً مخالفًا، منهم 53636 رجلاً، و4729 امرأة.كما تم إحالة 50839 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1624مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9566 مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.