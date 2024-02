شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المناورات الميدانية في تمرين "سيف السلام 12" والان نبدء بالتفاصيل

مناورات ميدانية

الدمام - شريف احمد - انطلقت في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي اليوم، المناورات الميدانية في التمرين المشترك "سيف السلام 12" بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين "سيف السلام 12" العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن المناورات الميدانية للتمرين تأتي بعد نجاح واكتمال المراحل الأولى المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة. وقال آل علي، إن الجهات المشاركة ستنفذ في المناورات الميدانية، عددًا من المناورات العسكرية كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.وأضاف أن المناورات الميدانية ستشتمل على تنفيذ القوات البحرية مناورات في مناطق عملياتها في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة (الطائرات المسيرة، الزوارق المفخخة، الألغام البحرية)، وكذلك عمليات حماية المنشآت الحيوية في مناطق العمليات، وعمليات البحث والإنقاذ.وأوضح أن هذه المرحلة من مراحل التمرين تأتي لرفع جاهزية القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، حيث تشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عال من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.