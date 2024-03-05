تراند اليوم : لماذا فُرضت ضريبة القيمة المضافة بالتحديد وليس ضريبة الدخل؟.. وزير المالية يجيب -فيديو

صحيفة الخليج 365: أوضح وزير المالية، محمد الجدعان، أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة بالتحديد وليس ضريبة الدخل، والتي يراها البعض أكثر عدالة اجتماعية من الأولى.

وفي مقابلة مع برنامج "بودكاست سقراط"، كشف الجدعان وجود عنصرين أساسيين لذلك الاختيار، ويتعلق العنصر الأول ب" السياسات المالية المتشابهة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن " ضريبة الدخل على الأفراد تحتاج لدراسات اقتصادية متعمقة، فيما يتعلق بفوائدها وأضرارها".

وأكد أن عند اتخاذ القرار كان هناك مراعاة لتكلفة هذا الإصلاح على "طبقات المجتمع الأقل دخلا".

وشدد على أنه تم حساب كم تمثل الضريبة في سلة الغذاء والكهرباء والماء، والبنزين.

وقال:" بدلا من دعم المقتدرين ولا يحتاجون دعم قررنا نفرض الضريبة ونرجع قيمة الضريبة المدفوعة على سلة الغذاء والماء والكهرباء والبنزين، من خلال حساب المواطن".

وعندما زادت الضريبة إلى 15٪؜ وارتفعت أسعار الطاقة والبنزين خاصة، تم إعادة النظر في حساب المواطن، وتم رفع الحد الأدنى في حساب المواطن للتعامل مع هذا، إضافة إلى التعامل مع التضخم، وفق الجدعان.

وشدد على أنه تم معالجة كل ذلك فيما يتعلق بذوي الدخل المحدود في حساب المواطن، مؤكدا أن " لكل سياسة عيوب ولكن يجب النظر للمزايا والعيوب".

وإذا تغلبت المزايا على العيوب تحاول تعالج العيوب، لكن المزايا أعلى، حسبما أكد وزير المالية.