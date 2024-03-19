مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في تعزيز قيم التسامح والسلام العالمي

#السديس: السلام الحقيقي والأمن المجتمعي لا يكونا بانعدام التوتر بين الأفراد والبلدان، بل بتحقيق العدالة فيما بينهم.#اليوم



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