السعودية الخضراء.. عقارات الدولة تدعم أكثر من 40 جهة بشتلات زراعية

الدمام - شريف احمد - تفاعلاً مع يوم الاحتفاء بمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق 27 مارس من كل عام، زوَّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بشتلاتٍ زراعيةٍ أنتجها المشتل الزراعي التابع للهيئة من خلال فرعه في العاصمة المقدسة.وتأتي المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم التنمية المستدامة والتشجير، ورفع مستوى الغطاء النباتي، حيث قامت ببناء مشتلٍ زراعيٍّ وتشغيله وتزويده بأحدث الأنظمة الزراعية التي تعزِّز الطاقة الإنتاجية وتُنشئ بيئةً ملائمةً لنمو النباتات، ما أسهم في إنشاء أكثر من 110 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء داخل المجمَّعات الحكومية التي تشرف عليها الهيئة في مكة المكرمة، فضلاً عن إسهامه في توزيع النباتات والأشجار الكبيرة والشجيرات على أكثر من 40 جهة حكومية. وبيَّنت الهيئة أنَّ القدرة الإنتاجية السنوية للمشتل تصل إلى 1.2 مليون نبتة من النباتات الحولية المزهرة صيفاً وشتاءً، بالإضافة إلى 200 ألف نبتة من النباتات المحددة والمدَّادة، و20 ألف شجرةٍ خارجية، و30 ألف شجيرة، وكذلك 5,000 نبتةٍ داخلية.