شكرا لقرائتكم خبر عن يوم السعودية الخضراء.. التطوع والمسؤولية الاجتماعية ببيئة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات أخرى

زيادة الوعي البيئي

الدمام - شريف احمد - شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ضمن فعالياته المستمرة بمناسبة الاحتفال بيوم السعودية الخضراء تحت عنوان "لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغد اكثر استدامه" بعدة فعاليات بمحافظة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات التطوعية بهدف تسليط الضوء على أهمية تضافر وتوحيد جهود المجتمع للوصول لمستقبل أكثر استدامة للجميع.وفي التفاصيل أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة وبالتعاون مع جامعة جدة، والكلية التقنية بجدة والمعهد الصناعي نظمت فعالية في مركز الجموم التجاري لتوزيع الشتلات الزراعية بمشاركة المتطوعين، بالاضافة الى محاضرة توعوية القاها الدكتور على الزبيدي تسعى لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.ويأتي ذلك بمشاركة القطاع الخاص"شركة العمارة الزرقاء ، وشركة غرس الزراعية ، وعطارة كندة".نظمت فعالية أخرى اقيمت بالتعاون مع الكلية التقنية بجدة بحضور عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف حبيب الله تركستاني وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة عدد من الطلاب والمتطوعين.وأشار المهندس "آل دغيس" الى أنها فعاليات تهدف لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية؛ لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل وإتاحة الفرص للتفاعل وإحداث إضافة في بيئتنا وتحقيق مستهدفات السعوديةالخضراء في المنطقة.فيما أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي سعى المكتب إلى زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.وأضاف مدير قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين كمال الدين فلمبان الى أهمية مشاركة المتطوعين في تنفيذ المبادرة، وتحفيزهم للمشاركة في الأعمال التطوعية، وتفعيل منظومة العمل التطوعي، لافتاً إلى توفير الأشجار والشتلات النباتية لكافة الجهات التي تطلبها من الوزارة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأجواء البيئية الصحية.وأوضح أن الفرع شارك في تسليم الشتلات عدداً من المتطوعين من مختلف الشرائح بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وذلك حرصاً للتشجيع على العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة.