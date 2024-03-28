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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الأمير فهد بن خالد على علاقة قضية العويس بابتعاده عن الأهلي

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صحيفة الخليج 365: كشف الأمير فهد بن خالد حقيقة، علاقة ابتعاده عن النادي الأهي بقضية حارس المرمى محمد العويس بتوقيعه للنادي.

وقال الأمير فهد بن خالد خلال برنامج مخيال على قناة :" قضية العويس لم تكن في فترتي، ولكن كانت في فترة أحمد المرزوقي، والنادي استفاد من العويس، ولكن من رأيي الشخصي ان الفريق 11 لاعب إذا لم يوفق الفريق بالكامل فلن يوفق العويس أو أي حارس".

وأضاف:" مهما كان اللاعب صاحب قيمة، يمكن ان تختفي هذه القيمة باختفاء الـ 10 لاعبين الآخرين في الملعب".

وتابع:" أما من ناحية العقوبات، أحب أن يسير الأمر بالمسطرة، يعني إذا اخطأ جمهور أو لاعب في نادي وتمت معاقبته، لا يترك الأمر بدون عقوبة إذا تكرر في نادي آخر أو صدر من لاعب آخر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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