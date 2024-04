شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على المدينة المنورة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة #الرياض، تبدأ من يوم غد الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.



طقس السعودية

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد من أمطار غزيرة على المدينة المنورة، وبدر، ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ6 من صباح غد الجمعة، وتستمر حتى الـ 11 مساءً. كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة.وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطقزوبين أن المناطق تشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.