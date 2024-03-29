شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع سفير الصين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه اليوم الجمعة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.فيما حضر من جانب جمهورية الصين الشعبية نائب السفير ين ليجيون، والملحق العسكري جو جيا، والملحق في الإدارة السياسية باو يوشيوان.