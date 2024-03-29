تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالمحسن الدريس يكشف عن نصيحة والده التي لم ينساها أبدا

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال عبدالمحسن الدريس، رئيس شركة الدريس للخدمات البترولية عن النصيحة التي تعلمها من والده ولم ينساها حتى الآن.

وقال الدريس خلال لقائه في برنامج "حوار مفيد" : الوالد كان يقول فلوسك تعملها عندما تشتري مب عندما تبيع، إذا تشتري بسعر مناسب وزين بتعرف ربحك من البداية، تراها الفرصة تفتح وتقفل، فإذا جتك فرصة لا تتأخر وخذها على طول ولا تتردد.

وتابع: لا تمسك الشي تبي يربح أكثر، بع واشتري وبع، وكان يقول الريال يجيب أخوه.