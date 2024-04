شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الباحة.. تفاصيل جهود التعامل مع الحالة المطرية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

متابعة الحالة المطرية

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الباحة وبلدياتها، جاهزيتها واستعدادها، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة وضعت الخطط للتعامل مع الحالات المطرية حيث تضمنت الخطط التعامل مع ما قبل الحالة المطرية، وأثناء هطول الأمطار، وكذلك بعدها. This is a Twitter Status مستمرة.. تفاصيل This is a Twitter Status اليوم على مناطق This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أكد توزيع الفرق الميدانية المتخصصة، لرفع جاهزية الطرق إلى جانب تنظيف مجاري شبكات تصريف الأمطار والسيول، والتأكد من إزالة جميع العوائق التي في مجاري المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات، وتوقعات الحالات المطرية عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن الأمانة تستمر في متابعة الحالة المطرية، واستقبال البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة، واستعداد الكوادر البشرية في مختلف المواقع، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.يذكر أن أمانة منطقة الباحة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال زيادة المساحات المغطاة بشبكة تصريف السيول، مع الحرص على جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.