شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح على أجزاء من 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس المملكة اليوم الأحد.وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.وبين أن الحالة تشمل نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، فيما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. This is a Twitter Status وصواعق رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل This is a Twitter Status اليوم الأحدللمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة.ويأتي هذا مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.ولفت إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.