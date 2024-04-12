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"المرور" يوضح نسبة تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة وموعد العمل به

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نشر المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة 50%.
وجاءت الأسئلة كالتالي:

1- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟

نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 2024/4/18 وينتهي بتاريخ 2024/10/18.

2- ما المخالفات التي يسري عليها التخفيض؟

يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض. ⁧This is a Twitter Status⁩
⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المرور السعودي (@eMoroor)

3- متى تنتهي مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%؟

تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18، وتنتهي بتاريخ 2024/10/18.

4- هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

نعم، التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5- ما المخالفات التي يعد عدم ارتكابها شرطاً للاستفادة من التخفيض؟

هناك 4 مخالفات إذا تم ارتكاب إحداها أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم / ساعة. في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم / ساعة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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