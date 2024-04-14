المملكة تدعو الأطراف كافة للتحلي بضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. pic.twitter.com/xoQ9UwQrjC