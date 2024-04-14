السعودية | أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بتعليم الرياض يستأنفون غداً الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

يعود أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية غداً الاثنين الـ 6 من شوال الجاري إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمناسبة عيد الفطر ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أنه وبحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسي سيبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة ٦:١٥ صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ٦:٣٠ صباحاً.

وأوضح أن إدارة “تعليم الرياض” أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار ” لانضباطك .. أثر “.

وأكد “الثميري” دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي.

ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.