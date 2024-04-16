السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصدر السكري والإغماء الرحلات الإسعافية، أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، نجاح خطتها الإسعافية خلال موسم العمرة، الذي بدأ 25 شعبان حتى 5 شوال، مؤكدة نجاح كل خطط تواجد الفرق الإسعافية الأرضية والجوية المنفذة بالمنطقة، خاصة المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به وتغطية جميع تحركات المعتمرين والزوار، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية العاملة بـ 506 مسعفين وأخصائي طب وطوارئ وطبيب، و11015 متطوعا ومتطوعة، وذلك بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغت 70370 ساعة شملت العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والفنية. وأوضحت «الهيئة» أنها نفذت 17 ألف رحلة إسعافية كان أعلاها طلبا الحالات المرضية (التنفسية والسكري والإغماء) بعدها حالات الحوادث باشرت خلالها 13837 حالة. وأشارت إلى أن الإسعاف الجوي بالمنطقة نقل 39 حالة خطرة تستوجب النقل السريع لأقرب منشأة صحية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات ضم نحو 60 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و8 سكوتر كهربائي و2 دراجه هوائية و14 عربة جولف، و16 جهاز لتخطيط القلب والصدمات الكهربائية، و14 جهاز لوكس الخاص للإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أسطول الاستجابة النوعية وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي. الرحلات الإسعافية: 506 مسعفين وأخصائيين

11015 متطوعا ومتطوعة

70370 ساعة تطوعية

17 ألف رحلة إسعافية

مباشرة 13837 حالة

نقل 39 حالة خطرة

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