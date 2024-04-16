السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة

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وأوضحت «الهيئة» أنها نفذت 17 ألف رحلة إسعافية كان أعلاها طلبا الحالات المرضية (التنفسية والسكري والإغماء) بعدها حالات الحوادث باشرت خلالها 13837 حالة.
وأشارت إلى أن الإسعاف الجوي بالمنطقة نقل 39 حالة خطرة تستوجب النقل السريع لأقرب منشأة صحية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات ضم نحو 60 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و8 سكوتر كهربائي و2 دراجه هوائية و14 عربة جولف، و16 جهاز لتخطيط القلب والصدمات الكهربائية، و14 جهاز لوكس الخاص للإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أسطول الاستجابة النوعية وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي.
الرحلات الإسعافية:
- 506 مسعفين وأخصائيين
- 11015 متطوعا ومتطوعة
- 70370 ساعة تطوعية
- 17 ألف رحلة إسعافية
- مباشرة 13837 حالة
- نقل 39 حالة خطرة
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