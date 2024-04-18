سجلت الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ارتفاعا كبيرا في العام الماضي بـ52%، حيث بلغت 1121 أراض مخصصة مقابل 529 أراض مخصصة في عام 2022، في وقت ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة إلى 164.852.811.7م²، مقابل 93.243.870.5 م² في عام 2022.

صدارة الأراضي

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، صدارة جهات حكومية أخرى للأراضي المخصصة، حيث بلغ إجمالي الأراضي المخصصة 521 أراض مخصصة بـ46%، وحلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف ثانيا، بإجمالي 293 أراض مخصصة بـ26%، ووزارة التعليم ثالثًا، بإجمالي 215 أراض مخصصة بـ19%، ووزارة الداخلية رابعًا، بإجمالي 47 أراض مخصصة بـ4%، ووزارة الموارد البشرية خامسًا، بإجمالي 20 أراض مخصصة بـ2%، ووزارة البيئة والمياه والزراعة سادسًا، بإجمالي 17 أراض مخصصة بـ1.51%، ووزارة الصحة سابعًا، بإجمالي 8 أراض مخصصة بـ1%.

مساحات الأراضي

بلغ إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية 164.852.811.7م²، وتصدرت مساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية الأخرى بـ84.532.669.20 م²، وحلت مساحة الأراضي المخصصة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ثانيا بـ44.108.066.99 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة التعليم ثالثًا بـ28.266.310.37 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة الداخلية رابعًا بـ4.130.416.98 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف خامسًا بـ3.561.511.23 م².

أراض

%52 نمو الأراضي المخصصة للجهات الحكومية

1121 أراض مخصصة العام الماضي

164.852.811.7 م² إجمالي المساحات المخصصة

%46 من الأراضي المخصصة لجهات حكومية أخرى

الأكثر أراض مخصصة

الجهات الحكومية الأخرى: 46%

الشؤون الإسلامية: 26.13%

التعليم: 19%

الداخلية: 4%

الموارد البشرية: 2%

البيئة والمياه والزراعة: 1.51%

الصحة: 1%

الأكثر مساحات

الجهات الحكومية الأخرى: 84.532.669.20 م²

وزارة البيئة والمياه والزراعة: 44.108.066.99 م²

وزارة التعليم: 28.266.310.37 م²

وزارة الداخلية: 4.130.416.98 م²

وزارة الشؤون الإسلامية: 3.561.511.23م²