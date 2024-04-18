صدارة الأراضي
كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، صدارة جهات حكومية أخرى للأراضي المخصصة، حيث بلغ إجمالي الأراضي المخصصة 521 أراض مخصصة بـ46%، وحلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف ثانيا، بإجمالي 293 أراض مخصصة بـ26%، ووزارة التعليم ثالثًا، بإجمالي 215 أراض مخصصة بـ19%، ووزارة الداخلية رابعًا، بإجمالي 47 أراض مخصصة بـ4%، ووزارة الموارد البشرية خامسًا، بإجمالي 20 أراض مخصصة بـ2%، ووزارة البيئة والمياه والزراعة سادسًا، بإجمالي 17 أراض مخصصة بـ1.51%، ووزارة الصحة سابعًا، بإجمالي 8 أراض مخصصة بـ1%.
مساحات الأراضي
بلغ إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية 164.852.811.7م²، وتصدرت مساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية الأخرى بـ84.532.669.20 م²، وحلت مساحة الأراضي المخصصة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ثانيا بـ44.108.066.99 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة التعليم ثالثًا بـ28.266.310.37 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة الداخلية رابعًا بـ4.130.416.98 م²، ومساحة الأراضي المخصصة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف خامسًا بـ3.561.511.23 م².
أراض
%52 نمو الأراضي المخصصة للجهات الحكومية
1121 أراض مخصصة العام الماضي
164.852.811.7 م² إجمالي المساحات المخصصة
%46 من الأراضي المخصصة لجهات حكومية أخرى
الأكثر أراض مخصصة
الجهات الحكومية الأخرى: 46%
الشؤون الإسلامية: 26.13%
التعليم: 19%
الداخلية: 4%
الموارد البشرية: 2%
البيئة والمياه والزراعة: 1.51%
الصحة: 1%
الأكثر مساحات
الجهات الحكومية الأخرى: 84.532.669.20 م²
وزارة البيئة والمياه والزراعة: 44.108.066.99 م²
وزارة التعليم: 28.266.310.37 م²
وزارة الداخلية: 4.130.416.98 م²
وزارة الشؤون الإسلامية: 3.561.511.23م²
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