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تراند اليوم : أول إجراء من إيران بعد استهداف إسرائيل موقعا في أصفهان

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صحيفة الخليج 365: قررت إيران، تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد والتي ذكرت تقارير في وقت سابق أن دوي انفجارات سُمع بالقرب من مطارها.

وذكر مراسل قناة العربية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة على أصفهان.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية اليوم الجمعة الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وفعلت إيران دفاعها الجوي بعد تقارير عن وقوع انفجارات، فيما ذكر إعلام محلي أن المضادات الجوية اسقطت أجساما طائرة في عدة مناطق إيرانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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