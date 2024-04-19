السعودية | الجامعة الإسلامية تشارك ببراءة اختراع في معرض جنيف الدولي للاختراعات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المعرض الدولي للاختراعات بنسخته 49، والمقام خلال الفترة 17-21 أبريل 2024م في مدينية جنيف السويسرية، والذي ترعاه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة أكثر من 1000 اختراع من أربعين دولة حول العالم.

وتهدف الجامعة من المشاركة إلى تعزيز الحضور العلمي للجامعة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى.

وتتمثل مشاركة الجامعة في عرض براءة اختراع بعنوان ، “نظام لإنتاج أغشية رقيقة من ثاني أكسيد القصدير المطعم بالنيكل لتوليد الهيدروجين الكهروضوئي الكميائي “.

وتعد براءة الاختراع إحدى نواتج المشاريع البحثية في الجامعة، والمدعومة من وزارة التعليم من خلال برنامج الدعم المؤسسي للمشاريع البحثية.