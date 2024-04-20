السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية الكولومبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، نائب وزير خارجية جمهورية كولومبيا السفير فرانسيسكو كووي غرانادوز، وذلك في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطوير التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية كولومبيا محمد الشاطري، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.