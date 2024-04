شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مخالف لاقتنائه كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الكائنات الفطرية

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض دون ترخيص في منطقة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.