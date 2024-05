شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مناطق تسجل هطول أمطار خلال 24 ساعة.. وعسير تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أعلى كميات لهطول الأمطار حسب محطات الرصد الهيدرولوجية والمناخية، في محايل عسير، من الساعة 9 صباح يوم السبت حتى الساعة 9 صباح يوم الأحد.



للمزيد: https://t.co/Yyr6zApss0 pic.twitter.com/1FrDL2I1EM — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 21, 2024

محطة رصد الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(32.00) ملم في محايل عسير، و(21.6) في رجال ألمع، وذلك ضمن (5) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (36) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس السبت 20 أبريل 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، عسير، جازان، نجران، والباحة). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في محطة رصد الأمطار بالسليل (3.8) ملم، وفي محطة القطار - الرياض (0.8) ملم، فيما سجّلت حديقة السودة بأبها في منطقة عسير (18.6) ملم و(8.8) مم في الواديين بأحد رفيدة.وأشار التقرير إلى أن منطقة جازان سجلت في محطة سد بيش- ببيش (29.5) مم، و(18.00) مم في بلغازي- العيدابي، وفي منطقة نجران سجلت محطة نجران (4.3) ملم، والحضن- نجران (4.00) ملم.وفي منطقة الباحة سجلت المخواة (24.00) مم.