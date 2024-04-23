السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية هندوراس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير خارجية جمهورية هندوراس إنريكي ريينا، وذلك في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك وقع الجانبان على الاتفاقية الإطارية العامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية هندوراس.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.