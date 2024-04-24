السعودية | أمير منطقة الرياض يرعى غدًا حفل جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء غدٍ، في جامعة الأمير سلطان حفل توزيع جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية للفائزين والفائزات.

وبهذه المناسبة ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأمين العام للجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع، رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض للحفل وتشجيعه لأبناء وبنات المنطقة وتحفيزه للمبدعين والمتميزين في كافة قطاعات التعليم بمنطقة الرياض.

وأفاد الدكتور الزارع أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام 1445هــ بلغ (61) فائزاً، حيث حصل على الجائزة في فرع التميز الطلابي (30) طالباً وطالبة من التعليم العام، و(11) طالباً وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فرع التميز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي على جائزة التميز.

وأكد أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة التميّز والابتكار والإبداع، ورفع مستوى التنافسية لمنطقة الرياض، وذلك من خلال دعم مشاركة الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم على الأخذ بأعلى معايير الأداء العلمي والتعليمي والمؤسسي المتميز، بما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية والأهداف التنموية لرؤية السعودية 2030م.