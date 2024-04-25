السعودية | سجناء في فنزويلا حفروا نفقاً لمدة سنة ونصف للهرب.. وفي النهاية كانت المفاجأة!

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في ما يشبه سيناريوهات الأفلام البوليسية بل ويتفوق عليها في الإثارة؛ عاش سجناء أحد السجون في فنزويلا قصة طريفة حين قرروا حفر نفق للهرب.

وظل السجناء يعملون على حفر نفق بطول 400 متر لمدة سنة ونصف، وحين انتهوا منه كانت المفاجأة؛ إذ خرج السجناء الهاربون ليجدوا أنفسهم في مركز تدريب للشرطة، ورجال الأمن في انتظارهم.

وأظهر فيديو متداول خلال الساعات الماضية، لحظة خروج السجناء من فتحة النفق، فيما يقف رجال الشرطة لمساعدتهم على الخروج وإعادتهم للسجن مرة أخرى.