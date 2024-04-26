السعودية | الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال 8 أعوام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -نظير ما تحقق من الإنجازات و المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأوضح سموه أن رؤية المملكة الطموحة وبخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر تمضي قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة.

وقال الأمير فيصل بن خالد : منذ انطلاقة الرؤية الطموحة في عام 2016م بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – والمملكة العربية السعودية تشهد تحولًا تاريخيًا غير مسبوق، ونموًا ملحوظًا يدعم غاية الرؤية التي تكمن في بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة”.

وأضاف سموه : تزامنًا مع العام الثامن لإطلاق رؤية المملكة الطموحة؛ سلّط التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الذي أعلن أمس، الضوء على أداء برامج تحقيق الرؤية في العام 2023، مؤكدًا نجاح الكثير من المبادرات وتحقيق العديد من المستهدفات حيث أكد التقرير أن 87% من المبادرات للعام 2023، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ 243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024/ 2025″.

وتابع قائلاً: ” هذه الإنجازات والمستهدفات تتحقق على أرض الواقع بفضل الله تعالى ثم اهتمام ودعم وحرص القيادة الرشيدة على البناء والنماء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، حيث يرى الجميع القفزات النوعية الشاملة وحجم التطور الكبير الذي تشهده مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية”.

وفي الختام سأل سموه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.