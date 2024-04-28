تراند اليوم : المشكلة ك "الجمل في القاعة".. وزير الطاقة يعلق على التحديات التي تواجه التحول نحو الطاقة الخضراء

صحيفة الخليج 365: أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن عملية التحول نحو الطاقة الخضراء تواجه تحديات متعددة.

الطاقة الخضراء

ودعا الوزير خلال جلسة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في الرياض، إلى وضع ضوابط وحوافز للتحول إلى الطاقة الخضراء.

خيارات متنوعة

وأضاف: "اسمحوا لي أن أتحدث عن المشكلة، وبالإنجليزية يقولون أن المشكلة هي ك " الفيل في القاعة"، وبما أنني لا أعرف عن الأفيال سأقول ك "الجمل في هذه القاعة"، ولا يجب في هذه الفعاليات أن نتحدث أننا نحن الأخيار في مواجهة من يضر بالبيئة، وبالطبع خياراتنا يجب أن تكون متنوعة". السؤال الأكبر

وتابع: "السؤال الأكبر الذي يجب أن نخصص له الكثير من الوقت في الإجابة عليه هو أن لدينا الكثير من الأفيال والمشاكل التي يجب نحلها".

مستوى عالمي

وأكمل:" هناك موضوع فيل ينمو وهو موضوع التعريفات والعوائق التجارية، وأنا اسميها جزر صغيرة من المشاكل، ينسى الناس أن التغيير المناخي والاستدامة هي مواضيع دولية لا يمكن نحلها عن طريق إقليمي على مستوى وطني يجب أن تكون المعالجة على مستوى عالمي وكي نجعل من المعالجة معالجة عالمية بحب أن نكون واعين أننا لدينا خيارات عكس الذين من لا خيار لهم خاصة الذين يعانون من فقر الطاقة والفقر ولازالوا يحرقون الشجر ويقومون بتحويله إلى فحم لبيعه لشراء الطعام".

​​​​​أنواع الطاقة

وأشار إلى أن السعودية تريد أن تمد العالم بكافة أنواع الطاقة سواء كانت هيدروجينية أو غيرها.