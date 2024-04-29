شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق أول مركز ذكاء اصطناعي لخدمة اللغة العربية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، اليوم الإثنين ، «مركز ذكاء العربية» كأول مركز ذكاء اصطناعي مختص في المعالجة الآلية للغة العربية في المملكة ، لتقديم خدمات متكاملة تمكن المستفيدين من توظيف التقنيات الرقمية من أجل إثراء المحتوى العربي في مجالات البيانات ، ودعم الأبحاث، والتطبيقات ، والقدرات التقنية .

ويندرج إطلاق المركز الجديد ضمن جهود المجمع في مجال الحوسبة اللغوية ، ومن بينها: إنشاء المصادر اللغوية ، وما يُبنى منها من أدوات وتطبيقات حاسوبية تهدف إلى المعالجة الآلية للغة العربية فهماً وإنتاجاً؛ وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ؛ ووفقاً لرؤية المملكة 2030 .

وأوضح الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي ، الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، بأن مركز ذكاء العربية يضم 5 معامل عالية السرعة توفر برامج مختصة تُمكن الباحثين والطلاب في تخصص اللغة العربية من مسارات الذكاء الاصطناعي .

كما يهدف المركز إلى الاقتراح والتفعيل للمعايير المرجعية والأطر التنظيمية لمنظومة المعالجة الآلية للغة العربية ، وتمكين إنتاج الأبحاث والابتكارات عالية التأثير والجودة في مجال المعالجة الآلية للغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي ، فضلاً عن تطوير تطبيقات فاعلة وذات قيمة في هذا المجال ، وتأهيل ذوي كفايات بمعايير عالمية ؛ لتوطين المعرفة المتعلقة بالمعالجة الآلية للغة العربية، وتوفير منظومة البيانات اللازمة لخدمة اللغة العربية ، وعقد شراكات إستراتيجية ؛ لتحقيق أهداف المركز .