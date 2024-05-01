تراند اليوم : شركة "مارتينيلي" الأمريكية تسحب كميات كبيرة من عصير التفاح بعد العثور على مستويات مرتفعة من الزرنيخ

صحيفة الخليج 365: أعلنت شركة "مارتينيلي" الأمريكية عن سحب كميات كبيرة من عصير تفاحها الشهير باهظ الثمن، بسبب مخاوف ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه.

ويأتي السحب الطوعي بعد أن عثرت ولاية ميريلاند على عينات من دفعة واحدة من العصير، الذي يباع في زجاجات سعة لتر واحد، على كميات فوق المستوى التوجيهي للزرنيخ غير العضوي فيها.usatoday

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن التعرض لمستويات مرتفعة من الزرنيخ غير العضوي يمكن أن يشكل مخاطر صحية على الأشخاص، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية والسكري ومشاكل القلب.