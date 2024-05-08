شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين "إيفيس 2024" في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

تطوير القدرات العسكرية

الدمام - شريف احمد - تُشارك وحدات من أفرع القوات المسلحة السعودية في التمرين المشترك متعدد الجنسيات "إيفيس 2024"، الذي سينفذ في مدينة إزمير بجمهورية تركيا، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.ووصلت وحدات القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين إلى جمهورية تركيا، وكان في استقبالها الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العميد البحري الركن عادل بن محمد الكلثمي ومدير التمرين من الجانب السعودي العميد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، وعدد من ضباط أفرع القوات المسلحة السعودية.ويُنفَّذ التمرين على مرحلتين رئيسية، تتمثل الأولى في تمرين مركز القيادة بمركز الحرب متعدد الجنسيات في إسطنبول ومركز التدريب المشترك للقيادات في أزمير، والمرحلة الثانية التمرين الميداني بمعسكر كارتال في مدينة أزمير.وأكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية في التمرين تأتي في إطار ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لتطوير قدراتها وتعزيز مكانتها وحضورها على مستوى التنظيم، والتدريب، والتسليح.وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات بين قوات الدول المشاركة، والتدريب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، ورفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة.وبيّن اللواء الركن عادل البلوي أن الوحدات المشاركة ستُنفذ العديد من المناورات الميدانية، وتشتمل على عمليات الإنزال البحري، والبحث والإنقاذ، والتصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة، إلى جانب الرماية بالأسلحة الخفيفة باستخدام الذخيرة الحية.ونوّه رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة بأن وحدات القوات المسلحة ستُشارك خلال التمرين في تنفيذ عمليات قوات خاصة برية وبحرية باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة والمتنوعة.