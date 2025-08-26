تمديد موعد استقبال المشاركات العلمية لمؤتمر “جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية” من قبل الجامعة الإسلامية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت اليوم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تمديد فترة استقبال الأبحاث العلمية لمؤتمر “جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية” حتى الـ9 من شهر سبتمبر المقبل.

المؤتمر يشمل عقد جلسات علمية، وورش عمل تدريبية ومحاضرات علمية، ومعرضًا مصاحبًا، ويهدف إلى إبراز الجهود الوطنية في معالجة الانحرافات الفكرية، وتسليط الضوء على المبادرات التي تتبناها المملكة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الفكر المتطرّف، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمختصين في هذا المجال الحيوي.

وتدعو الجامعة الأكاديميين والباحثين إلى الاطلاع على الشروط والمعايير المحددة للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط: https://conferences.iu.edu.sa/aqeedah.